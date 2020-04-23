Деми Мур и Брюс Уиллис рисуют с детьми на карантине - ФОТО

Деми Мур, ее бывший муж Брюс Уиллис и их дети проводят карантин вместе. Психологи утверждают, что длительная изоляция - это серьезное испытание для семейных отношений: некоторые люди просто не выдерживают напряжения и начинают ссориться друг с другом. Но только не семейство Уиллис-Мур. Ребята стараются активно проводить время вместе и не скучать: они устраивают пижамные вечеринки и книжный клуб, пересматривают старые фотографии, поют, а теперь еще и рисуют. На днях Деми поделилась фотографиями, на которых она с семьей рисовала жирафов. Уж не знаем, почему в виде паттерна они выбрали именно это животное, но в итоге у всех получились готовые красочные персонажи мультфима или комикса. Берем пример с актеров и садимся рисовать!

Elle.ru