Названы причины шелушения кожи

Шелушение кожи может говорить о дефиците витаминов и микроэлементов. Кроме того, многие в погоне за чистой кожей слишком часто используют скрабы и пилинги в домашних условиях, которые сильно сушат кожу.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Известиям" врач-косметолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" Ольга Андриянова.

Она объяснила, что шелушение и сухость кожи - достаточно распространенные жалобы на приеме у врача. Также, по ее словам, у этой проблемы могут быть самые разные причины.

"Первая и самая распространенная причина - это неправильный уход за кожей лица. Важно понимать, что уходовые средства в каждом случае должны подбираться индивидуально, и сделать это может только специалист. В противном случае имеющиеся проблемы могут лишь усугубиться", - предупредила дерматолог.

Кроме того, многие люди часто используют скрабы и пилинги в домашних условиях или увлекаются спиртосодержащими лосьонами, антисептиками, щелочным мылом - средствами, которые сильно сушат кожу. Между тем, про защитный крем от солнца, мороза и ветра они, напротив, забывают.

Врач отметила: вторая распространенная причина сухости и шелушения кожи - наличие дефицита витаминов и микроэлементов: железа, ферритина, витаминов группы В, Е, фолиевой кислоты, или хронические заболевания: нейродермит, ксероз, эндокринные заболевания, заболевания ЖКТ.

"В данном случае необходимо выяснить, как давно эта проблема возникла у пациента и четко понимать, сухая кожа - это состояние или она в принципе такая с детства. Для этого оценивается работа сальных желез при помощи диагностики", - уточнила специалист.

Впрочем, можно прибегнуть и к проверенному методу. Андриянова рассказала, как проверить есть ли проблемы с сальными железами самостоятельно. Необходимо умыть лицо чистой водой и через 15-20 минут плотно прижать к нему бумажную салфетку. Симптомом обезвоживания будет полное отсутствие жировых пятен на салфетке - это значит, что сальные железы работают в "сберегающем режиме".

Дерматолог объяснила: если кожа сухая - это тип кожи. В таком случае подбираются косметологические процедуры и специальный домашний уход. Если сухость - это временное явление, например, сохнут только отдельные участки на коже лица - лечение зачастую основывается на ликвидации причины.

"Это может быть лечение основного заболевания, послужившего причиной обезвоживания кожи, восстановление водного баланса при помощи питьевого режима, регуляция работы сальных желез с помощью правильного домашнего ухода, витаминотерапия - комплексы витаминов группы В, Е, С, симптоматическая местная терапия - при кожных проявлениях, исключение провоцирующего экзогенного воздействия, если это связано, например, с работой на воздух", - рассказала косметолог.

Однако, если сухость кожи появилась весной, то в первую очередь нужно скорректировать питание.

По словам эксперта, для нормализации работы сальных желез в меню нужно ввести продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега: льняное семя, морскую рыбу, авокадо, рапсовое масло. Проверить уровень белка и при значении меньше 70 пропить курс морского коллагена (дозировка не менее 6600 мг). Хорошим дополнением к рациону будут аптечные комплексы Омега и рыбий жир, выпускаемые в форме капсул.

"Во-вторых, начать использовать косметические средства с высоким содержанием гигроскопичного хумектанта - гиалуроновой кислоты. В-третьих, убрать из ухода средства с агрессивными частичками и доверить чистки и пилинги лица профессионалам. В-четвертых, заменить гель или мыло для душа на масло или молочко для чувствительной кожи", - подсказала врач.

Кроме того, она посоветовала пройти диагностику кожи, составить с врачом план ухода с помощью инвазивных и аппаратных методик для поддержания молодости и красоты. К таким процедурам относятся: мезотерапия, вакуумный гидропилинг, уходы с коллагеном, биоревитализация, уходы с экзосомами.