Найден способ «очистить» кожу от стареющих клеток

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета установили, что препарат ABT-263 может ускорить восстановление кожи, избавляя ее от стареющих клеток, которые замедляют процессы заживления. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом в организме накапливаются стареющие клетки, утратившие способность нормально функционировать. Они продолжают оставаться в тканях, нарушая процессы их регенерации. Это особенно затрудняет восстановление кожи после травм.

В рамках исследования ученые изучили действие сенолитического препарата ABT-263, предназначенного для удаления этих дефектных клеток, на процесс заживления кожи у пожилых мышей. ABT-263 выступает ингибитором белков семейства BCL-2 и запускает апоптоз (программируемую клеточную гибель) при заболеваниях лимфатической ткани.

Результаты показали, что при местном применении ABT-263 на кожу старых мышей препарат эффективно удаляет стареющие клетки и значительно ускоряет заживление ран. В частности, на 24-й день лечения кожа 80% мышей, получавших ABT-263, полностью восстановилась. В контрольной группе этот показатель составил 56%.

По словам ученых, препарат вызвал кратковременный всплеск воспаления, что способствовало активации процессов восстановления в коже. Кроме того, ABT-263 стимулировал активность генов, участвующих в выработке коллагена и росте новых кровеносных сосудов.

Несмотря на многообещающие результаты, для подтверждения безопасности и эффективности метода для человека необходимо провести дополнительные исследования. В случае успеха ABT-263 можно будет использовать для лечения медленно заживающих ран у пожилых.