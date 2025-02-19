19 февраля 2025

19 февраля 2025 16:37

Назван способ накачать рельефный пресс дома

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать рельефный пресс дома. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тренер рекомендовала выполнять такие упражнения, как подъем ног по очереди, обычные русские и V-скручивания, подъемы к прямым ногам, отведение ноги и руки в планке, а также упражнение скалолаз.

Последним станет упражнение полукруг ногами. Для его выполнения нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию, отвести прямую ногу в сторону и вернуться в исходное положение, а затем отвести левую ногу в сторону и снова встать в исходную позицию.


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