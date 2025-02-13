Названо простое средство, предотвращающее поседение волос

Японские исследователи из Университета Нагои обнаружили, что лютеолин - природный антиоксидант, содержащийся в сельдерее, брокколи, моркови, луке и перце, - способен предотвращать поседение волос. Эксперименты на мышах показали, что животные, получавшие лютеолин, сохраняли свой естественный окрас, в то время как их сородичи постепенно седели. Работа опубликована в журнале Antioxidants, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы исследования, профессор Масаши Като и доктор Таками Кагава, изучили действие нескольких антиоксидантов, включая гесперетин и диосметин, но только лютеолин продемонстрировал выраженный эффект. Ученые связывают это с его способностью поддерживать работу эндотелинов - белков, играющих ключевую роль в передаче сигналов между клетками. Благодаря этому механизму лютеолин предотвращает снижение активности меланоцитов, ответственных за выработку пигмента в волосах.

Исследование показало, что лютеолин не влияет на скорость роста волос, а действует именно на их окраску. Этот факт делает его особенно перспективным кандидатом для дальнейших исследований в области косметологии и трихологии.

Так как вещество уже доступно в виде добавок для наружного и внутреннего применения, оно может стать основой новых средств для сохранения естественного цвета волос. В будущем ученые также планируют изучить его возможное влияние на другие возрастные изменения, включая облысение.