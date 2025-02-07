Женщинам дали советы по грамотному подбору базового ухода за кожей лица

Базовый уход за кожей лица должен включать качественное очищение, тонизирование, увлажнение, питание и защиту от солнца, рассказала бьюти-эксперт, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge Елена Носкова. Советы по грамотному подбору средств для кожи лица она дала женщинам в разговоре с "Lenta.ru", передает Day.Az.

Первая рекомендация Носковой - по возможности подбирать, корректировать и менять уход за кожей после консультации дерматолога или косметолога. Однако, по ее словам, даже при самостоятельном подборе средств стоит ориентироваться на то, что уход должен включать средства для очищения, тонизирования, увлажнения и питания кожи. Такой системы, как отметила эксперт, может быть вполне достаточно, но при наличии особенностей кожи и возрастных изменений ее можно дополнять и усиливать более концентрированными продуктами или бустерами.

При этом в вопросах очищения Носкова призвала не забывать об умеренности: к нежелательным последствиям может привести как его недостаток, так и переизбыток, когда кожа буквально доведена до скрипа. При выборе очищающих средств она посоветовала обратить внимание на продукты с гелевыми текстурами, которые при контакте с водой образуют деликатную пену. Лучше, если в их состав будут входить компоненты, не нарушающие липидный барьер и сохраняющие нормальную микрофлору кожи, такие как Д-пантенол (провитамин В5), алоэ-вера, молочная кислота.

Тонизирование - следующий этап в уходе, подготавливающий кожу для нанесения крема, продолжила Носкова. По ее словам, многие пропускают эту ступень или тонизируют только лицо, что является ошибкой: не стоит забывать про шею и зону декольте.