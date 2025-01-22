Врач назвал неочевидную причину выпадения волос

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что прием оральных контрацептивов провоцирует выпадение волос. Выпуск передачи, в котором специалист назвал неочевидную причину недуга, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли противозачаточные препараты могут привести к выпадению волос, ответила положительно. Доктор согласился с предположением девушки. "Да, могут", - заявил специалист.