Названы самые распространенные ошибки в уходе за кожей зимой

Даже зимой ультрафиолетовое излучение негативно влияет на кожу, поэтому необходимо использовать солнцезащитный крем. Об этом "Газете.Ru" рассказала дерматовенеролог, косметолог, эксперт бренда To My Skin Валерия Шаповалова, передает Day.Az.

"UVA-лучи, которые составляют большую часть УФ-излучения, могут спровоцировать фотостарение кожи и нежелательную пигментацию, поэтому необходимо наносить солнцезащитный крем. Единственное, в чем можно сделать послабление - в индексе. Если летом лучше брать SPF-средства категории 40-50+, то зимой пригодится продукт с индексом 15-20+", - отметила Шаповалова.

Тем, у кого есть проблемы с кожей, например, розацеа или купероз, эксперт рекомендовала наносить средства с индексом 30-50+ даже зимой.

Также Шаповалова посоветовала не использовать в зимний сезон гели, крем-гели и эмульсии.

"Они переполнены жидкостью, и она быстро испаряется, когда вы оказываетесь на улице при низких температурах. Кожа теряет влагу, обезвоживается, и в дальнейшем ей требуется восстановление. Поэтому обратите внимание на защитные и питательные уходовые средства, которые образуют на поверхности кожи защитный слой", - объяснила врач.

Для защиты эпидермиса от слишком низких температур и осадков Шаповалова рекомендовала кремы, в состав которых на 50% будут входить масла (например, Ши или манго), пчелиный воск для создания мягкого защитного слоя, аллантоин для регенерации клеток, пантенол для смягчения эпидермиса и предотвращения воспалений.

Эксперт также посоветовала отказаться от использования лосьонов на спиртовой основе, которые пересушивают кожу.

"Иногда их можно использовать точечно, аккуратно обрабатывая отдельные воспаления, но даже для этого лучше воспользоваться специальными щадящими обеззараживающими средствами. Спиртовая основа высушивает кожу, что приводит к шелушению и микроповреждениям эпидермиса", - рассказала дерматовенеролог.