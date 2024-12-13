Как сбросить последние лишние килограммы?

Отказ от алкоголя, ранний ужин, увеличение доли белка в рационе и пешие прогулки помогут избавиться от последних "упрямых" лишних килограммов. Об этом изданию Daily Mail рассказала австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диетолог отметила, что в выходные дни у многих худеющих возникает соблазн устроить застолье с калорийными лакомствами и алкоголем. Такое послабление может компенсировать дефицит калорий, созданный за предыдущие несколько дней, и привести к постоянной борьбе с лишним весом.

Врач уточнила, что отказываться от умеренных порций любимых блюд по выходным не обязательно, однако с алкоголем стоит быть осторожным из-за его высокой энергетической ценности и способности стимулировать аппетит.

По словам Баррелл, избавиться от последних лишних килограммов без постоянного стресса помогает белок. Богатые белком мясо, птица, рыба и яйца медленно перевариваются, а также предотвращают резкое падение уровня глюкозы в крови, за которым обычно следует усиление чувства голода. Не менее важное значение для похудения имеет время приема пищи. Диетолог уточнила, что в идеале организму нужно не менее 10-12 часов ночного голодания, поэтому ужинать лучше всего до 20:00, а завтракать - в семь или восемь часов утра.

Специалист по питанию добавила, что после избавления от основной части лишнего веса организм привыкает к тренировкам и физической активности. Этот процесс называется метаболической адаптацией. Чтобы запустить процесс похудения заново, расход калорий должен увеличиться. Этого можно добиться двумя путями - повышением интенсивности тренировок и увеличением уровня повседневной подвижности, например, с помощью пеших прогулок. Для оптимального эффекта Баррелл рекомендует проходить не менее восьми тысяч шагов в день.