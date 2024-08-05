Недостатки «омолаживающей» диеты

Длительный "омолаживающий" отказ от мяса, молока, рыбы и яиц грозит развитием дефицита витамина В12 и кальция в организме. Как передает Day.Az, об этом изданию Daily Mail рассказал профессор в области диетологии Том Сандер из Королевского колледжа Лондона.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета, показало, что соблюдение веганской диеты в течение двух месяцев замедляет темпы биологического старения. Ученые пришли к выводу, что отказ от продуктов животного происхождения предотвращает нежелательные модификации молекул ДНК, известные как метилирование. Нарушение нормального цикла метилирования повышает риск развития диабета, болезней сердца, рака, неврологических расстройств и других заболеваний.

По мнению доктора Сандера, исключение мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов может привести к целому ряду проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе. Врач объяснил, что два месяца - это период наблюдения, недостаточный для точной оценки воздействия веганства на организм.

Кратковременный переход на веганство может не представлять опасности, однако длительное употребление исключительно растительной пищи приводит к дефициту витамина В12 и кальция. Диетолог отметил, что витамин В12 необходим для поддержания работы нервной и кровеносной систем. Им богаты молоко, мясо и рыба. Кальций в составе молочных продуктов обеспечивает прочность костей и зубов.

Сандерс подчеркнул, что веганская диета действительно может оказывать благоприятное воздействие на здоровье в среднем возрасте, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако пожилым людям и лицам с ослабленным здоровьем не стоит долго ее придерживаться.