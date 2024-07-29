7 опасных ошибок в использовании солнцезащитного крема: никогда их не совершай!

Лето в самом разгаре, грядет отпуск, и скоро тебе предстоит проводить много времени под солнцем - а, значит, и столкнуться с потенциальным вредом ультрафиолетового излучения. Рассказываем, как правильно от него защититься!
Уверены, что любая женщина хочет двух вещей: во-первых, чтобы ее кожа хорошо выглядела, во-вторых, прикрыть ее от серьезных проблем - с меланомой, которую называют "королевой онкологии", точно не желает столкнуться ни одна из нас. Поэтому очень важно знать, какие ошибки при использовании солнцезащитного крема мы часто совершаем, и стараться их избегать.
Ошибка №1: думать, что SPF указывает, как долго можно находиться на солнце
На самом деле есть причина, по которой мы так думаем. Дело в том, что в расчете SPF действительно фигурирует время. Например, если кожа, обработанная кремом, сгорит под солнечными лучами за 150 минут, а без защиты - за 10 минут, то работает формула 150 ÷ 10 = 15 SPF.
Но, как объясняет дерматолог и хирург в онкологическом центре Энтони Росси, лучи в лаборатории и на пляже - это разные вещи. Интенсивность излучения может быть совершенно иной, как и кожа разных людей, и потому лучше руководствоваться простым правилом: новый слой раз в два часа и после каждого купания.
Ошибка №2: не использовать универсальный крем
Сквозь озоновый слой до нас доходят два типа излучения, вредящего коже: UVA и UVB. "UVB вызывает ожоги, с которыми ученые связывают большинство видов рака кожи, UVA - фотостарение, сопровождаемое сухостью, гиперпигментацией и потерей упругости. И UVA, и UVB повреждают эпидермис и дерму - поэтому так важно пользоваться солнцезащитным кремом широкого спектра действия, который защищает и от того, и от другого", - говорит Энтони.
Ошибка №3: рассчитывать на SPF в косметике
У большинства дневных и тональных кремов слишком низкий SPF для того, чтобы защитить тебя от солнца - да и вряд ли ты используешь в количестве, достаточном для этой цели. "Я всегда говорю - сначала нанесите хороший солнцезащитный крем, дайте ему высохнуть, а уж потом добавляйте все ваши остальные средства. Если у них есть SPF, то это просто дополнительный бонус - не более того", - поясняет Росси.
Ошибка № 4: наносить недостаточно крема
"Вам нужен тонкий ровный слой на всей поверхности тела - вот поэтому я рекомендую пользоваться кремами, лосьонами и эмульсиями, а не спреями. Последние удобны, но недостаточно эффективны - фактически на вас оседает облако из капель, и получается своеобразная сетка. Работать спрей будет только в случае, если вы наносите его с достаточно близкого расстояния и не пропускаете ни одного участка", - говорит Росси.
Ошибка № 5: верить, что базовый загар защищает кожу
А ты когда-нибудь начинала за месяц или два ходить в солярий, чтобы не обгореть на море во время отпуска? Этот хак девушки начали использовать еще очень давно, однако идея о том, что базовый загар - это "естественный SPF", популярна до сих пор.
"Безопасного загара не существует - это одно из самых больших заблуждений, с которыми приходиться бороться врачам, - говорит Росси. - Мысль о том, что надо получить один ожог, чтобы защитить себя от другого, абсурдна".
По словам доктора, в большинстве соляриев используется излучение UVA, которое приводит к быстрой выработке пигмента. (Напоминаем, в комплекте с ним идет фотостарение!) "Мелатонин не защитит вас от UVB - в конечном итоге, выйдя на улицу, вы обгорите", - говорит Энтони.
Ошибка №5: не защищать глаза
"Солнцезащитные очки - это не просто красивый аксессуар, они действительно важны. Очки не только прикрывают от лучей кожу возле глаз, но и защищают роговицу - например, воздействие ультрафиолета может спровоцировать развитие катаракты", - объясняет Росси.
Ошибка №6: наносить крем на пляже
Собираешь провести время на улице - нанеси на тело крем до того, как выйдешь из дома, и никогда не нарушай это правило!
"Как любому другому местному средству для ухода за кожей, крему от солнца нужно время, чтобы образовать на коже равномерную пленку и обеспечить ее адекватную защиту, - говорить дерматолог Ранелла Хирш. - Почему-то очень многие считают, что физические SPF-фильтры начинают работать сразу же, но это не так".
Ошибка № 7: игнорировать кожу под волосами...
...а также верхнюю часть ушей, веки, заднюю часть шеи, губы и стопы - есть множество мест на теле, которые мы забываем смазать кремом. "Линию пробора игнорируют почти все: людям кажется, что волосы обеспечивают достаточную защиту. На самом же деле это один из самых чувствительных участков, который, к тому же, постоянно будет находиться под солнцем - если, конечно, вы не носите головной убор", - говорит Хирш.