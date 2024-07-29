7 опасных ошибок в использовании солнцезащитного крема: никогда их не совершай!

Лето в самом разгаре, грядет отпуск, и скоро тебе предстоит проводить много времени под солнцем - а, значит, и столкнуться с потенциальным вредом ультрафиолетового излучения. Рассказываем, как правильно от него защититься!

Уверены, что любая женщина хочет двух вещей: во-первых, чтобы ее кожа хорошо выглядела, во-вторых, прикрыть ее от серьезных проблем - с меланомой, которую называют "королевой онкологии", точно не желает столкнуться ни одна из нас. Поэтому очень важно знать, какие ошибки при использовании солнцезащитного крема мы часто совершаем, и стараться их избегать.

Ошибка №1: думать, что SPF указывает, как долго можно находиться на солнце

На самом деле есть причина, по которой мы так думаем. Дело в том, что в расчете SPF действительно фигурирует время. Например, если кожа, обработанная кремом, сгорит под солнечными лучами за 150 минут, а без защиты - за 10 минут, то работает формула 150 ÷ 10 = 15 SPF.

Но, как объясняет дерматолог и хирург в онкологическом центре Энтони Росси, лучи в лаборатории и на пляже - это разные вещи. Интенсивность излучения может быть совершенно иной, как и кожа разных людей, и потому лучше руководствоваться простым правилом: новый слой раз в два часа и после каждого купания.

Ошибка №2: не использовать универсальный крем

Сквозь озоновый слой до нас доходят два типа излучения, вредящего коже: UVA и UVB. "UVB вызывает ожоги, с которыми ученые связывают большинство видов рака кожи, UVA - фотостарение, сопровождаемое сухостью, гиперпигментацией и потерей упругости. И UVA, и UVB повреждают эпидермис и дерму - поэтому так важно пользоваться солнцезащитным кремом широкого спектра действия, который защищает и от того, и от другого", - говорит Энтони.

Ошибка №3: рассчитывать на SPF в косметике

У большинства дневных и тональных кремов слишком низкий SPF для того, чтобы защитить тебя от солнца - да и вряд ли ты используешь в количестве, достаточном для этой цели. "Я всегда говорю - сначала нанесите хороший солнцезащитный крем, дайте ему высохнуть, а уж потом добавляйте все ваши остальные средства. Если у них есть SPF, то это просто дополнительный бонус - не более того", - поясняет Росси.