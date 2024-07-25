Как правильно пользоваться сывороткой для лица: свойства, плюсы и минусы

Как правильно пользоваться сывороткой для лица и в какой момент ее лучше наносить? На эти и многие другие вопросы отвечает в статье, передает Day.Az со ссылкой на lady.mail.ru.

Популярно объясняем, что это за средство, как правильно пользоваться сывороткой для лица и всем ли ее вообще можно использовать.

Что такое сыворотка

Это средство вошло в обязательную бьюти-рутину сравнительно недавно, и многие слышали само название, но по-прежнему не знают, зачем существует этот продукт. Итак, сыворотка - косметический препарат с высоким содержанием активных ингредиентов, которые имеют высокую эффективность и подготавливают кожу к лучшему впитыванию крема.

Самые эффективные компоненты в сыворотке

Сыворотки - это не про запах и не про красивый дизайн (хотя иногда в них привлекает и это), а про активный состав, который помогает добиться желаемых целей.

Гиалуроновая кислота Кислота, которая содержится в нашем собственном организме (а значит, процент негативной реакции на средство с таким составом стремится к нулю) и обеспечивает максимальное увлажнение Витамин С Вещество для поддержание молодости, но есть и минусы - несовместимость с некоторыми веществами (например, ретинолом) и светочувствительность Пептиды Популярные вещества из антивозрастной косметики, будьте внимательны при сочетании с другой косметикой: пептиды не дружат с некоторыми видами кислот (гликолевой, салициловой, фруктовыми) Ретинол Вещество, которое эффективно борется с прыщами и возрастными изменениями, но имеет ряд серьезных побочек: на солнце с ним не стоит появляться, да и со средствами некоторыми он не уживается Масло чайного дерева Часто входит в состав косметики против акне, не имеет серьезных противопоказаний и имеет ненавязчивый запах Ниацинамид Форма витамина В3, идеален для чувствительной кожи, спасает ее от сухости, раздражения, шелушений. Минус - не сочетается с некоторыми кислотами (например, лимонной, молочной, салициловой) Коллаген Белок, который содержится в нашем организме и входит в соединительная ткани, что помогает коже сохранять эластичность, в составе косметики этот ингредиент имеет омолаживающее и увлажняющее воздействие Салициловая кислота Один из самых известных ингредиентов для проблемной и жирной кожи, в использовании нужно быть предельно осторожными: не миксовать с другими активными компонентами и не применять слишком большое количество средства

Как выбрать сыворотку под свою кожу

Важно знать свой тип кожи, а также понимать, какие проблемы вы хотите решить. Конечно, тип кожи вы не измените, но проблемы с помощью хорошо подобранной косметики если не уберете насовсем, то как минимум уменьшите.

1. По компонентам

2. По функциям сыворотки

3. По сочетанию с другой косметикой

4. По вашему возрасту