Как правильно пользоваться сывороткой для лица: свойства, плюсы и минусы

Как правильно пользоваться сывороткой для лица и в какой момент ее лучше наносить? На эти и многие другие вопросы отвечает в статье, передает Day.Az со ссылкой на lady.mail.ru.
Популярно объясняем, что это за средство, как правильно пользоваться сывороткой для лица и всем ли ее вообще можно использовать.
Что такое сыворотка
Это средство вошло в обязательную бьюти-рутину сравнительно недавно, и многие слышали само название, но по-прежнему не знают, зачем существует этот продукт. Итак, сыворотка - косметический препарат с высоким содержанием активных ингредиентов, которые имеют высокую эффективность и подготавливают кожу к лучшему впитыванию крема.
Самые эффективные компоненты в сыворотке
Сыворотки - это не про запах и не про красивый дизайн (хотя иногда в них привлекает и это), а про активный состав, который помогает добиться желаемых целей.
|Гиалуроновая кислота
|Кислота, которая содержится в нашем собственном организме (а значит, процент негативной реакции на средство с таким составом стремится к нулю) и обеспечивает максимальное увлажнение
|Витамин С
|Вещество для поддержание молодости, но есть и минусы - несовместимость с некоторыми веществами (например, ретинолом) и светочувствительность
|Пептиды
|Популярные вещества из антивозрастной косметики, будьте внимательны при сочетании с другой косметикой: пептиды не дружат с некоторыми видами кислот (гликолевой, салициловой, фруктовыми)
|Ретинол
|Вещество, которое эффективно борется с прыщами и возрастными изменениями, но имеет ряд серьезных побочек: на солнце с ним не стоит появляться, да и со средствами некоторыми он не уживается
|Масло чайного дерева
|Часто входит в состав косметики против акне, не имеет серьезных противопоказаний и имеет ненавязчивый запах
|Ниацинамид
|Форма витамина В3, идеален для чувствительной кожи, спасает ее от сухости, раздражения, шелушений. Минус - не сочетается с некоторыми кислотами (например, лимонной, молочной, салициловой)
|Коллаген
|Белок, который содержится в нашем организме и входит в соединительная ткани, что помогает коже сохранять эластичность, в составе косметики этот ингредиент имеет омолаживающее и увлажняющее воздействие
|Салициловая кислота
|Один из самых известных ингредиентов для проблемной и жирной кожи, в использовании нужно быть предельно осторожными: не миксовать с другими активными компонентами и не применять слишком большое количество средства
Как выбрать сыворотку под свою кожу
Важно знать свой тип кожи, а также понимать, какие проблемы вы хотите решить. Конечно, тип кожи вы не измените, но проблемы с помощью хорошо подобранной косметики если не уберете насовсем, то как минимум уменьшите.
1. По компонентам
2. По функциям сыворотки
3. По сочетанию с другой косметикой
4. По вашему возрасту
5. По индивидуальной реакции вашей кожи
Основные правила использования сыворотки
Сыворотка, как, впрочем, и все остальные косметические средства, имеет ряд правил и противопоказаний, которые важны, если вы не хотите получить побочные эффекты.
1. Используйте на регулярной основе
Чтобы увидеть эффект, важно ввести сыворотку в свою ежедневную бьюти-рутину. Исключение составляют средства с ретинолом и некоторыми кислотами - их применение может быть строго ограничено (временем суток, года или количеством дней). Узнать об их правильном использовании лучше у косметолога или дерматолога.
2. Применяйте тоник перед сывороткой
Большое количество косметических средств действительно может смущать и запутывать, но главное - разобраться в их порядке нанесения, и тогда вопросов станет намного меньше. Перед применением сыворотки обязательно совершите этапы очищения и тонизирование, даже если в этот день вы не наносили косметику: важно убрать с кожи остатки загрязнений с улицы.
Умойте лицо с помощью пенки, геля или мусса, а затем берите тоник. Он особенно важен, если вы включили в свою бьюти-рутину сыворотку. Тоник возвращает коже нормальный рН, а значит, подготавливает ее к дальнейшему вписыванию сыворотки и крема.
3. Дайте сыворотке впитаться перед кремом
Не стоит наносить крем сразу же после сыворотке, дайте ей время, чтобы впитаться и начать действовать, не перемешиваясь с компонентами крема. В идеале подождать 5-7 минут, а затем нанести последующие средства.
4. Не мешайте активные ингредиенты
Некоторые ингредиенты просто не созданы друг для друга: они могут уменьшать эффективность оппонентов или даже вредить коже при сочетании с другими компонентами. Самые вредные в этом отношении - витамин С и ретинол: они не любят большинство кислот, да и друг друга на дух не переносят. А популярный ниацинамид ни за что не захочет оказываться с рядом кислот.
5. Изучите возможные этапы использования
Большинство сывороток нужно рассматривать как одно из звеньев ухода за кожей. Но среди них есть исключения: сильные и независимые средства, которым не требуется дополнительной помощи от других продуктов.
1. Как этап ухода
Классика жанра, когда сыворотку нужно наносить после тоника и перед кремом, создавая прочную систему ухода.
2. Как дополнение
Некоторые сыворотки позволяется добавить в крем, чтобы усилить функцию питания. Узнать о подобном свойстве можно из инструкции.
3. Как самостоятельный этап ухода
Подобный тип встречается не так часто, и все же в природе существует. К примеру, маски-сыворотки - это отдельная история, их стоит наносить после очищения, держать на лице 10-15 минут (читайте этикетку на продукте), а затем - смывать.
6. Не используйте слишком много сыворотки
Как правило, сыворотки выпускают в небольших баночках, значительно в меньшем объеме, чем те же кремы. Логика проста - для ежедневного применения достаточно 3-5 капель средства. Как правило, маслянистая или водянистая текстура сыворотки позволяют с легкостью распределить несколько капель по лицу и шеи. А больше вам и не понадобится: не забывайте и высокой концентрации веществ, которая в слишком большом количестве может скорее навредить, а не помочь.
Как наносить сыворотку: пошаговая инструкция
Правильное нанесения зависит от формата самого средства: важна текстура и вид дозатора.
Сыворотку с пипеткой
Классика жанра - очень удобный в использовании формат, при нанесении которого сродно переборщить. Добавляйте 3-5 капель на пальцы, затем наносите их на лицо по массажным линиям. При этом важно, чтобы сама пипетка не прикасалась к коже, а разовое количество капель в пипетке было истрачено до конца. Если вы прикасаетесь к пипетке или возвращаете в банку остатки средства, все это влияет на качество продукта: соединяясь с воздухом и микробиолог кожи, сыворотка теряет свои свойства и быстрее портится.
Сыворотку с дозатором
Выдавливайте с помощью дозатора 3-5 капель средства на пальцы или сразу на лицо, а затем аккуратно распределяйте их по лицу.
Спрей-сыворотку
Как правило, это двухфазовое средство, а значит, перед применением его обязательно взболтать, чтобы все компоненты хорошенько перемешались. Наносите 3-5 капель на чистые руки или сразу на лицо, а затем - распределяйте по коже. Некоторые спреи работают как терминальная вода: их можно наносить на кожу в течение дня для освежения, не применяя в дальнейшем крем. О подобных свойствах пишут на этикетке.
Сыворотку в капсулах
Модный формат средства, который еще более прост в использовании: нужное количество уже собрано в каждой отдельной капсуле. Осталось аккуратно вскрыть ее, нанести на пальцы и нанести на заранее очищенную кожу.
Сыворотку в ампулах
Обычно в ампулах содержатся еще более концентрированные составы, которые быстрее проникают вглубь кожи. Суть та же, что и с ампулами: отломите кончик, вылейте содержимое на пальцы, разотрите по лицу.
Частые ошибки в использовании сыворотки для лица
Если не следовать инструкции, можно совершить серьезные ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи.
|Не учитывать влияние солнца
|Речь прежде всего о средствах с ретинолом и витамином С: если наносить перед выходом на открытое солнце, можно получить ожог или пигментацию
|Использовать слишком много средства
|Не жадничайте: если взять более 5 капель сыворотки, то эффект не станет лучше, напротив, слишком большая концентрация активных веществ может раздражить кожу и сделать ее более чувствительной
|Не учитывать совместимость с другими компонентами
|Некоторые вещества в сыворотке (витамины, кислоты) могут плохо контактировать друг с другом и давать обратный (указанному) эффект
|Не учитывать порядок нанесения средств
|Наносите сыворотку после тоника и до крема, иначе ее использование будет практически бесполезным
|Не учитывать проблемы и тип кожи
|Не игнорируйте свое состояние и особенности кожи и не берите средства с ретинолом без особой надобности, все это может только навредить
|Прикасаться пипеткой к коже
|Проникновение воздуха или частичек кожи в банку с сывороткой фактически делает это средство негодным
Что нужно запомнить о правильном нанесении сыворотки для лица
1. Не миксуйте неподходящие составы (ретинол, витамин С, некоторые кислоты)
2. Используйте сыворотку после тоника (или тонера) и до крема, если в инструкции не дано других указаний.
3. Подбирайте средство под свой тип кожи и под желаемый результат.
4. Не используйте более 5 капель сыворотки за раз.
5. Если сыворотка с пипеткой, не касайтесь ей кожи.
6. Не носите средства с ретинолом или витамином С летом или используйте хорошую защиту от солнца.