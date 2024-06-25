Названы способы избежать ранней седины

Появление ранней седины могут вызвать стресс, недостаток витаминов и гормональные сбои, рассказала дерматолог, косметолог клиники сети Medical On Group Виолетта Майгурова. Способы избежать преждевременной потери красоты волос врач назвала "Ленте.ру", передает Day.Az.

Доктор обратила внимание на то, что время появления седины зависит от двух критериев: генетики и внешних факторов. Потерю цвета волос могут вызывать стресс, нарушения обмена веществ, гормональные сбои и дефициты каких-либо веществ, уточнила она.

По ее словам, если седина вызвана стрессом, стабилизация психоэмоционального состояния приводит к тому, что цвет волос частично или полностью возвращается.

Майгурова добавила, что людям, у которых седина начала появляться недавно, могут помочь средства для наружного применения с клинически доказанной эффективностью, которые содержат специальные пептиды, стимулирующие образование меланоцита. За три-четыре месяца использования этих средств количество седых волос значительно уменьшается, заверила она и уточнила, что такие средства подходят только людям с начальной стадией седины.