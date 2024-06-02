Стало известно, как отсрочить появление седины

Трихолог Ева Праудман из Великобритании рассказала изданию Daily Mail, что отказ от вредных привычек, длительного пребывания на солнце и увеличение количества потребляемого витамина В12 помогает дольше сохранять натуральный цвет волос без седины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснила, что токсины, содержащиеся в сигаретах и алкоголе, вызывают окислительный стресс. Это процесс, в ходе которого нестабильные молекулы в организме, называемые свободными радикалами, атакуют и разрушают здоровые клетки. В числе поврежденных клеток могут быть и те, что вырабатывают пигмент меланин, придающий цвет волосам.

По этой же причине для предотвращения седины не стоит задерживаться на открытом солнце без головного убора. Избыток ультрафиолета вызывает тот же окислительный стресс, что и курение. Кроме того, ультрафиолетовые лучи также разрушают кератин - белок, который служит основным "строительным материалом" волосяных стержней. Это может ухудшить качество волос и привести к их жесткости и сухости.

По словам трихолога, сохранить естественный цвет волос помогает диета с высоким содержанием витамина В12. Он необходим для регенерации клеток, в числе которых меланоциты (пигментные клетки). Витамин В12 в изобилии содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.