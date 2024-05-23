23 мая 2024

23 мая 2024 11:16

Тренер по балету дала совет для получения осиной талии

Соосновательница сети студий балета и растяжки Ксения Гуфранова дала совет для получения осиной талии. Об этом она рассказала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Гуфранова предложила делать упражнение "сотня". "Необходимо лечь на спину, ноги поднять и согнуть в коленях, руки вытянуть параллельно корпусу, живот подтянут. Теперь отрываем грудную клетку от пола, скручиваемся и начинаем пружинить, удерживать корпус на весу. Руки при этом напряжены, вытянуты и также пружинят, как будто хотят ударить по воздуху около десяти раз", - описала тренер правильную технику выполнения упражнения.

Еще одно эффективное упражнение на пресс, которое порекомендовала эксперт, - маятник. Исходное положение - лежа, ноги подняты перпендикулярно, руки на полу под 90 градусов от корпуса. Затем необходимо на вдохе опускать ноги вбок, а на выдохе возвращаться в центр. При этом спина должна оставаться прижатой к полу.


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