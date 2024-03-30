Раскрыты приводящие к ухудшению состояния кожи популярные тренды

Медсестра и основательница клиники эстетической медицины в Лондоне Нина Приск раскрыла популярные тренды в уходе за кожей, которые ухудшают ее состояние. Как передает Day.Az, соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь специалистка призвала не использовать пищевую соду в качестве компонента для домашних масок. "Нанесение пищевой соды на лицо может лишить его натуральных масел, что приведет к сухости, зуду и раздражению кожи. Также это может негативно повлиять на естественный уровень pH кожи и нарушить кожный барьер", - пояснила она.

Помимо этого, пагубно влияющим на внешность трендом Приск назвала диеты с целью коррекции формы лица. "Потеря веса - не лучший способ создать точеный вид, тем более это может привести к провисанию кожи и появлению морщин. Существует ряд нехирургических эстетических процедур, которые могут помочь эффективно контурировать лицо без риска для здоровья", - рассказала эксперт.

Вдобавок собеседница издания раскритиковала людей, которые стремятся сделать веснушки в виде татуировок. По ее словам, такой метод изменений во внешнем виде может привести к заражению.

Солнцезащитный крем, как и все продукты по уходу за кожей, разрабатывается квалифицированными и опытными экспертами с использованием тщательно отобранных ингредиентов. Создание солнцезащитного крема в домашних условиях опасно и может подвергнуть кожу риску солнечных ожогов, раздражения, чувствительности, а также раку кожи.