Врач объяснила причины выпадения волос после зимы

Дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Шатилова рассказала, что после зимы многие сталкиваются с сухостью и шелушением кожи головы и выпадением волос. Что может вызывать эти неприятные явления и как защитить кожу головы и волосы в холодное время года, врач рассказала "Ленте.ру", передает Day.Az.

Шатилова объяснила: выпадение волос - непрерывный естественный процесс, однако в холодное время года он становится интенсивнее. К неблагоприятным факторам, влияющим на состояние волос и кожи головы, врач отнесла холодный уличный воздух, а также горячий воздух от отопительных приборов. "Они делают волосы более ломкими, а кожу головы сухой, что может приводить к ее зуду и шелушению. Кроме того, низкие температуры сужают капилляры, что уменьшает кровоснабжение кожи головы и может приводить к замедлению роста волос", - объяснила дерматолог.

Шапка помогает предотвратить переохлаждение кожи головы - сохраняет тепло и защищает от пониженной температуры, но она, по мнению Шатиловой, тоже может стать источником проблем.

Для того чтобы защитить кожу головы и волосы в холодное время года, Шатилова посоветовала применять увлажняющие шампуни и кондиционеры и термозащитные средства при использовании фена. В помещении она рекомендовала включать увлажнитель воздуха, а во время длительных прогулок носить подходящую по размеру шапку. Также необходимо придерживаться сбалансированного питания - особое внимание обращать на продукты с большим количеством белка, железа, цинка и витаминами B и E, так как они полезны для волос.

В то же время Шатилова отметила, что зачастую в холодное время года люди начинают самостоятельно принимать витаминно-минеральные комплексы. Однако делать это следует только по назначению врача, чтобы избежать передозировки. "Избыток витаминов А, D, E, и K может оказывать негативное влияние - приводить к сухости и жжению кожи головы, перхоти, тусклости и ломкости волос. Для профилактики их выпадения регулярно массируйте голову во время мытья - улучшение кровообращения стимулирует их рост. Откажитесь от тугих причесок - они могут повреждать корни волос, а также ограничивать циркуляцию крови кожи головы", - подытожила дерматолог.