Важность стрижки волос каждые два месяца объяснили

Чтобы волосы не потеряли привлекательный внешний вид и перестали сечься, их надо регулярно стричь - лучше каждые полтора-два месяца, заявила трихолог Виктория Толстоносова. В комментарии для "Ленты.ру" она объяснила россиянкам правила ухода за ломкими и секущимися волосами, передает Day.Az.

Волосы могут потерять привлекательный вид не только из-за неправильного ухода, но и из-за проблем со здоровьем, предупредила Толстоносова. По ее словам, волосы могут ломаться на кончиках из-за частого применения шампуней с обезжиривающим эффектом, мытья головы слишком горячей водой, использования фена и утюжков, применения средств ухода низкого качества и злоупотребления укладочными средствами.

В то же время трихолог обратила внимание, что спровоцировать ухудшение состояния волос могут проблемы со здоровьем, в частности, нарушения работы сальных желез, заболевания кожи головы, болезни ЖКТ, гормональные сбои, длительный прием лекарств.

Однако трихолог заверила, что способы улучшить состояние секущихся волос существуют. Первым делом она посоветовала регулярно стричься. По ее словам, обрезав секущиеся кончики, можно предотвратить дальнейшее повреждение волос по длине.

"Избегайте частого применения инструментов для укладки волос, таких как фены, утюжки для выпрямления или завивки. Высокая температура может повреждать волосы и приводить к их ломкости. Если вы все же пользуетесь стайлерами или фенами, используйте термозащитные средства", - призвала собеседница "Ленты.ру".

Также для сохранения структуры волос необходимо бережно расчесывать их, отметила Толстоносова. Для этого лучше использовать широкозубые расчески или гребни с натуральными щетинками. Также, как отметила врач, важно помнить и об увлажнении волос кондиционерами и масками, а про увлечение химическими процедурами (например, завивками) лучше забыть.

В заключение трихолог призвала правильно питаться, чтобы организм получал полезные для волос витамины A, C, E и B, железо и цинк, а также периодически проводить салонные процедуры по уходу, например, мезотерапию кожи головы.