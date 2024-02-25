25 февраля 2024

25 февраля 2024 13:30

Врач сравнила эффективность дорогих и дешевых шампуней

Шампуни разных ценовых категорий, как правило, имеют очень похожий состав, рассказала трихолог Виктория Толстоносова. Эффективность средств с разной ценой врач сравнила в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Дорогие и дешевые шампуни зачастую имеют в составе одинаковые ингредиенты. Независимо от стоимости, они включают два базовых компонента - воду и поверхностно-активные вещества (ПАВ). Воды в дешевом шампуне 80 процентов, в дорогих - 60", - рассказала трихолог.

Толстоносова также объяснила, что в состав дорогих шампуней входят ухаживающие компоненты: большее количество гиалуроновой кислоты, масло жожоба, розмарина, авокадо, виноградных косточек. Это важный фактор, влияющий на питание и увлажнение волос. Однако шампуни из масс-маркета также могут быть эффективными. Кроме того, еще одно их достоинство в том, что они подходят для большинства типов волос, отметила Толстоносова.

По словам врача, нельзя с уверенностью сказать, что дорогие шампуни всегда эффективнее дешевых. Однако, как уточнила Толстоносова, продукцию массового потребления создают так, чтобы человек не испортил волосы неправильным применением. При этом некорректное использование дорогой профессиональной косметики может привести к серьезным проблемам.


Просмотров: 156

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 4 014
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 8 520
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 10 002
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева