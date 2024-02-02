2 февраля 2024

2 февраля 2024 09:33

Фитнес-тренер оценила возможность похудения только в зоне рук

Фитнес тренер Елена Соболь оценила возможность похудения только в зоне рук. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Спорт-Экспресс".

По ее словам, это невозможно, так как организм распределяет жировую ткань по всему телу, поэтому процесс похудения затрагивает все его части. "Рецепт похудения не только рук, но и всего тела прост: здоровое питание плюс силовые тренировки, совмещенные с кардио", - добавила специалист.

Соболь отметила, что уменьшение жировой прослойки в определенных зонах зависит от индивидуальных особенностей организма и строения тела. "Например, лишний объем в плечах и области груди часто встречается у женщин с типом фигуры "перевернутый треугольник"", - заявила тренер.


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