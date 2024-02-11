Косметолог перечислила способствующие появлению акне продукты

Способствующие появлению акне продукты перечислила "Мосленте" практикующий врач-косметолог, нутрициолог, IV-терапевт Аветова Тагуи. По ее словам к ним относятся те продукты, которые усиливают воспалительные процессы в организме: глютен, молочная продукция, подсолнечное масло, сахар.

Неоднократно было выявлено, что молочные продукты повышают уровень воспалений в организме и перегружают иммунную систему, отметила специалист. В итоге она не может справиться с таким количеством антител и реагирует высыпаниями на коже. Чтобы сохранить кожу здоровой она посоветовала отказаться от фастфуда, жирного, сладкого и молочного.

Кроме того, на появление прыщей также влияет предрасположенность. "Акне - это кожное заболевание, триггером которого могут являться определенные состояния, продукты, добавки, уход. Если у человека есть предрасположенность к акне, и он начнет пренебрегать своим питанием, уходом, либо у него появятся гормональные нарушения или проблемы с ЖКТ, то употребление данных продуктов будет сильно способствовать появлению прыщей", - сказала Аветова.

Даже если человек не склонен к кожным высыпаниям, говорить о том, что молочные продукты или глютен вызовут у него акне, будет неправильно. Все эти продукты имеют накопительный эффект.