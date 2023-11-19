Как правильно ухаживать за кожей в отопительный сезон: 8 золотых заветов

Отопительный сезон - большой стресс для нашей кожи. Из-за сухого воздуха в помещении, резкого перепада температур при выходе на улицу и жесткой воды из-под крана нас могут мучить сухость, шелушения, покраснения и даже зуд. Как правильно адаптировать уход на время отопительного сезона, мы спросили у эксперта в теме.

Как отопительный сезон влияет на кожу?

Отопление - прекрасно изобретение человечества, однако, к сожалению, совершенно не приспособленное для нашей кожи. Сухой воздух буквально вытягивает влагу из организма, тем самым нарушая водный баланс нашей кожи.

Прибавим сюда резкие перепады температур, когда мы выходим из дома, холодный ветер и дождь на улице, по-прежнему жесткую воду из-под крана, и получим типичную ситуацию - кожа становится сухой, менее эластичной и раздраженной. Словом, она всеми способами просит нас о помощи!

Подводный мир

Повлиять на внешние факторы мы не в силах, а вот наладить климат в доме - вполне. Вот несколько советов, как быстро повысить уровень влажности в квартире.

Увлажнитель воздуха

Быстрый и действенный способ поднять уровень влажности в помещении - купить увлажнитель. Его использование отлично скажется на нашей коже. Домашний гаджет предотвратит обезвоживание, устранит чувство стянутости и дополнительно увлажнит.

Полезные привычки

Не забывайте о достаточном количестве выпитой воды в день - важно поддерживать водный баланс организма. Обойдемся без рекомендаций о точном количестве. В это деле лучше всего ориентироваться на собственные ощущения.

Меньше горячей воды

Избегай умывания, принятия душа или ванны с горячей водой. Длительное пребывание в горячей воде обезвоживает кожу так же сильно, как и сухой воздух.

Уход в отопительный сезон

Чтобы минимизировать негативное влияние отопительного сезона и перепада температур, также важно подобрать грамотный уход.

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