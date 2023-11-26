Стилист, творческий партнер бренда Medavita Павел Охапкин рассказал "Газете.Ru", как правильно ухаживать за волосами в холодное время года, передает Day.Az.

"В холодное время года волосы и кожа головы подвержены стрессу, равно как и весь организм человека. Резкие перепады температуры - с одной стороны, минусовая погода за окном, с другой, отопление в автомобиле - пересушивают волосы, в результате чего они электризуются выглядят безжизненно", - объяснил он.

Чтобы это предотвратить, по словам эксперта, необходимо носить головные уборы, регулярно состригать секущиеся кончики, а также не выходить на улицу сразу после сушки феном и давать волосам остыть.

Павел Охапкин подчеркнул особую важность тщательного ухода за волосами в домашних условиях.

"В холодное время года переходите на питательные средства для поврежденных волос. Липидные комплексы в их составе отлично заполнят чешуйчатый слой, защищающий волос от пагубного воздействия окружающей среды. В результате волосы станут гладкими, блестящими и более податливыми к укладке", - отметил он.

Стилист добавил, что уделять внимание необходимо не только самим волосам, но и коже головы. В этой связи он порекомендовал обратить внимание на себорегулирующие шампуни и сыворотки.