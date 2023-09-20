От «парижанки» до «медузы»: 4 самые модные челки этой осени

Есть в челке нечто такое, что идеально настраивает нас на осенние вайбы. Пушистые слои у лица добавляют образу уюта, а еще это самый простой способ сменить имидж, принципиально не убирая основную длину.

Кейт Миддлтон показала самую модную стрижку осени: эта челка в стиле 70-х подойдет любому лицу

В этом году мы отказываемся от прямых и густых челок родом из нулевых и присматриваемся к удлиненным и рваным вариантам. В нашей подборке ты найдешь самые трендовые стрижки с челкой на этот сезон - вдохновляйся и записывайся в парикмахерскую!

В стиле ретро

Воздушная, разделенная на прямой пробор и уложенная от лица - именно такая челка была в моде в разгар 1970-х, а сегодня она вернулась к нам в версии 2.0. Так что прыгаем в машину времени и совершаем на ней крутой вираж к бьюти-трендам прошлого! Кстати, отрастать такая стрижка будет практически незаметно.

Плюшевая челка

А эту челку отличает большое количество слоев и рваный эффект на концах. Как раз за счет этого она получается невероятно объемной, а еще выгодно подчеркивает скулы и скрадывает большой лоб.

Челка-медуза

Трендовая челка, как у Дуа Липы, получила свое интересное название не просто так. Длинные и рваные пряди в этом случае "сползают" по лицу, словно щупальца осьминога. Пряди будут лезть в глаза, но на какие только жертвы не пойдешь во имя красоты!

Челка-парижанка

Эта челка небрежно разделяется на пробор и плавно встраивается в основную длину. Именно с такой стрижкой нам и представляется типичная француженка на стиле, медленно попивающая свой капучино с воздушным круассаном в соседней к дому кофейне.

thevoicemag.ru