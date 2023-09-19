Новая стрижка Кейт Миддлтон — способ освежить образ без кардинальных изменений

Абсолютным хитом среди стрижек уже второй сезон подряд остается каре. Это практично, удобно и очень стильно. Впрочем, для тех, кто не готов к кардинальным переменам во внешности, тоже есть немало интересных трендов. Один из них - "челку Фэрры" - примерила Кейт Миддлтон. На днях принцесса Уэльская впервые появилась на публике после долгого перерыва и продемонстрировала свою новую стрижку: каштановые локоны герцогини теперь украшает объемная удлиненная челка.

Свое название "челка Фэрры" получила в честь Фэрры Фосетт - звезды ориниальных "Ангелов Чарли" и иконы стиля 70-х. По форме она напоминает хорошо знакомую нам челку-шторку, отличие лишь в длине. "Челка Фэрры" в самом коротком своем варианте заканчивается на уровне кончика носа, а в самом длинном - на уровне подбородка. Это позволяет свободно убирать ее при помощи заколок, тканевых повязок и других аксессуаров для волос, что обеспечивает большой простор для экспериментов с прической. Дополнить модной челкой можно практически любую стрижку: каскадную, как у самой Фэрры, или с волосами одной длины, как у Кейт Миддлтон.

Среди других преимуществ "челки Фэрры" - простота укладки. За счет того, что волосы достаточно длинные (в частности, для челки) они становятся более послушными и не топорщатся в разные стороны. Вы можете придать челке объем при помощи бигуди крупного диаметра, стайлера или просто фена и расчески. Для большего эффекта советуем использовать средства для прикорневого объема и легкой фиксации.

thesymbol.ru