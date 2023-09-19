Воплощение минимализма: 4 идеи маникюра, которые обожают скандинавские модницы

Жительницы скандинавских стран известны на весь мир благодаря своему минималистичному стилю. Мы постоянно вдохновляемся их нарядами, однако умение составлять простые, но эффектные аутфиты - не единственное, чему у них можно поучиться. Ниже рассказываем про 4 любимых дизайна маникюра скандинавских модниц, которые стоит примерить этой осенью.

"Жемчужный"

"Жемчужный" маникюр полностью отражает скандинавский стиль: он очень простой, но при этом совсем не скучный. Чтобы сделать такой маникюр, ногти необходимо покрыть полупрозрачным белым лаком, а затем нанести специальную жемчужную втирку. Ее отличают очень мелкие сверкающие частицы и деликатное сияние - прямо как у настоящего жемчуга. Если хотите несколько разнообразить дизайн, можно сделать "жемчужный" френч, хотя и в однотонном покрытии этот маникюр смотрится очень эффектно.

Коричневый

Коричневый - более элегантная и небанальная альтернатива черному. Этот маникюр всегда смотрится благородно и "дорого" и идеально подходит для любого случая. Скандинавские модницы выбирают глубокие оттенки коричневого, вроде кофейного, шоколадного или земляного. Лучше всего коричневый смотрится в однотонном покрытии, хотя вы можете поэкспериментировать с несложными дизайнами.

"Голый"

Скандинавский стиль - синоним минимализма, а какой маникюр может быть минималистичнее "голого"? Здесь основной упор делается на тщательную обработку ногтей и кутикулы, чтобы руки выглядели безупречно и без яркого лака. Если совсем оставлять ногти без покрытия вам не хочется, покройте их прозрачным лаком с деликатным блеском. С таким натуральным маникюром руки всегда будут выглядеть ухоженно.

Френч

Французский маникюр - бессмертная классика, которая никогда не выходит из моды. Жительницы Скандинавии носят как классический белый, так и цветной френч. Главное условие - никакого наращивания ногтей. Они обязательно должны быть натуральными. Если ваши ногти пока недостаточной длины, примерьте микрофренч: он смотрится эффектно даже на коротких ногтях.

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