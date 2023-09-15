15 сентября 2023

15 сентября 2023 17:38

Как остановить внезапный «волосопад»: 3 анализа, которые нужно сдать в первую очередь

Как остановить внезапный

Волосы без объективных на то причин начали резко покидать твою голову? Во-первых, отменяем панику, а во-вторых, записываемся на сдачу анализов - только они помогут установить реальную причину внезапно возникшей проблемы.

Не забудь сделать это перед окрашиванием: так цвет получится ровным и насыщенным

Чтобы не тратить деньги на лишние исследования и не упустить те, которые действительно необходимы, используй наш гид. В нем мы перечислили 3 главных анализа, которые нужно сдать при поредении шевелюры в самую первую очередь. 

Общий анализ крови

В расшифровке обрати внимание на показатель гемоглобина. У женщин он должен быть не меньше 125 г/л, а у мужчин - 130 г/л. Если гемоглобин снижен, то это указывает на гипоксию. В этом случае организм бросает все силы на обеспечение кислородом мозга, из-за чего волосам его просто не достает.

Ферритин

Недостаток железа в организме приводит к выпадению волос. В идеале он должен быть равен твоему нормальному весу, но в среднем этот показатель варьируется от 50 до 100.

Повышенный ферритин, в свою очередь, может говорить о наличии воспаления. В этом случае истинные причины нужно отдельно разбирать вместе с лечащим врачом. 

Общий белок

Волосы по сути состоят из белка, поэтому его дефицит сразу же отражается на состоянии шевелюры. В норме белка должно быть не меньше 75 г/л.

thevoicemag.ru


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