О чем молчат профессиональные парикмахеры: как мыть голову, чтобы волосы были густыми и блестящими?

Профессиональная косметика - это лишь полдела. Мастера отлично знают, что секрет роскошных кудрей - это их правильное мытье. Итак, вот что тебе надо делать!

Избегай мытья головы каждый день

Слишком частые водные процедуры лишают волосы натуральных масел, которые вырабатывает кожа головы. В итоге эпидермис начинает трудиться еще активнее, чтобы восполнить потери - и вот ты уже счастливая (нет) обладательница кудрей, которые начинают сально блестеть уже к вечеру.

Частота мытья зависит от типа волос. Тонким не навредит использование шампуня через день, густые и жесткие можно очищать один-два раза в неделю. Тебе кажется, что этого мало? Используй сухой шампунь в промежутке между водными процедурами.

Используй только теплую воду

Горячий душ - отличный способ расслабиться, но твои локоны он сделает сухими, безжизненными и ломкими. Теплая вода подходит для них гораздо лучше - она "откроет" кутикулу и вымоет всю накопившуюся грязь. Перед тем, как промокнуть голову полотенцем, ополосни ее холодной водой - такой "укол" "запечатает" очищенные чешуйки обратно.

Купи фильтр для душа

Считаешь, что красота требует инвестиций? Подумай о приобретении фильтра для душа. Пропущенная через него вода не только сделает твои волосы здоровыми, но и принесет пользу коже - беспроигрышный вариант! Стоит такой девайс около полутора тысяч рублей, а установить его очень просто - вызывать сантехника не придется.

Выбирай шампунь под свой тип волос

Не стоит брать тот, который помог подруге - тебе он может не подойти. Для тонких волос лучше купить средство с натуральными ингредиентами, для вьющихся - увлажняющее, но склеивающее их, для окрашенных - шампунь без сульфатов.

Мой голову дважды

"Первый шампунь" удаляет только внешнее загрязнение, по-настоящему очищает волосы и кожу головы лишь второй.

Никаких круговых движений!

Ты всё правильно поняла: любая реклама шампуня - это антиинструкция, которая показывает, как нельзя мыть волосы. Никаких круговых растираний: нанеси средство на волосы в одном направлении, води по коже пальцами такими же продольными движениями.

Хочешь облегчить себе задачу? Купи массажную щетку для мытья головы - она усилит действие шампуня и поможет удалить загрязнение с корней волос. Кстати, только корни и следует мыть - весь остальной волос очистится, когда ты будешь смывать шампунь.

Оставь кондиционер на пять минут

Когда дело касается красоты, терпение - главная добродетель. Нанеси кондиционер на волосы, распутай локоны расческой с широкими зубьями, а затем оберни голову полотенцем или хлопковой футболкой на пять-семь минут.

Никогда не три влажную голову полотенцем

Мокрые волосы наиболее уязвимы - слишком агрессивное механическое воздействие их порвет. Так что не вытирай волосы полотенцем - вместо этого аккуратно промокни им локоны. Затем нанеси термозащитное средство, если собираешься пользоваться плойкой. И никогда не води по прядям утюжком, пока они полностью не высохли!

thevoicemag.ru