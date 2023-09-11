Сразу минус 10 лет: 4 прически, которые тебя омолодят

Челка

Посмотри на Хайди Клум. Челка - фирменная часть ее актуального имиджа, и выглядит 50-летняя модель очень молодо. А всё потому, что у челки есть два решающих преимущества. Она выглядит невероятно очаровательно и деликатно обрамляет лицо, а еще маскирует морщины на лбу.

Боб

Боб - это идеальная прическа, потому что она подходит каждой женщине, независимо от того, какие у тебя волосы. Стоит только варьировать длину в зависимости от формы лица. Чтобы выглядеть моложе, выбирай чуть небрежный "слоистый" боб - это уберет строгость и сделает прическу более живой.

Мелирование в волосах

Этот трюк работает всегда - прядки в различных оттенках блонда визуально делают волосы пышнее и живее, а также маскируют первую седину.

Волосы до плеч

Если хочешь омолодиться, подстриги волосы до плеч. Такая длина всегда выглядит молодо и свежо. А если у тебя истончаются волосы, то, убрав секущиеся концы, ты вернешь себе более густую и объемную гриву.

thevoicemag.ru