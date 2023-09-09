9 сентября 2023

9 сентября 2023 12:09

Самые модные румяна: главные тренды осени-2023

Christian Cowan осень-зима 2023/24

Мы продолжаем изучать самые актуальные бьюти-тренды сезона. О трендовом макияже глаз и оттенках помады мы уже рассказывали, а теперь поговорим о менее заметном, но не менее важном элементе макияжа - румянах. На протяжении последних нескольких сезонов их значимость в макияже заметно возросла, во многом, благодаря TikTok и многочисленным бьюти-лайфхакам с их использованием. Впрочем, этой осенью визажисты призывают нас отказаться от дрейпинга и лифтинга румянами в пользу естественного эффекта. 

Prada осень-зима 2023/24

Если прошлой весной мы наносили румяна ка скулы, растягивая их по направлению к виску, то осенью они снова окажутся на яблочках щек. Там, где проявляется естественный румянец на лице. Да, такой способ едва ли окажет эффект подтяжки лица, которые всем так полюбился в TikTok, зато поможет создать очень натуральный образ. На осенне-зимних показах легкий натуральный румянец чаще дополнял такие же естественные бьюти-образы, однако вы можете использовать румяна и в более ярком макияже: например, со стрелками или яркой помадой. 

Simone Rocha осень-зима 2023/24

Как выбрать идеальные румяна с натуральным эффектом? Мы бы советовали присмотреться к продуктам с жидкой или кремовой текстурой: они легко тушуются и создают полупрозрачное покрытие. Впрочем, поклонники сухих текстур тоже наверняка найдут подходящий для себя вариант. Откажитесь от слишком пигментированых, холодных оттенков в пользу персикового и теплого розового - они смотрятся намного натуральнее. 

Maryling осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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