5 идей для летнего педикюра, вдохновенных трендовыми дизайнами маникюра: для гармонии в образе

Если тебе надоел однотонный педикюр и хочется сделать яркий дизайн, вдохновляйся этими универсальными нейл-трендами. Они украшают и руки, и ноги. А еще, что особенно важно, отлично сочетаются с открытой обувью.

Летом эксперименты с педикюром как никогда уместны. Особенно, если ты собираешься в отпуск. Ну, или же просто любишь яркие детали и хочешь добавить необычную изюминку в свой образ.

Не забывай, что далеко не все нейл-дизайны, которые отлично смотрятся в маникюре, подходят для педикюра. Но эти варианты можно назвать универсальными. Их можно делать парно на руках и на ногах, чтобы сделать свой облик максимально гармоничным.