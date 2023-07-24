24 июля 2023

24 июля 2023 18:20

5 идей для летнего педикюра, вдохновенных трендовыми дизайнами маникюра: для гармонии в образе

Если тебе надоел однотонный педикюр и хочется сделать яркий дизайн, вдохновляйся этими универсальными нейл-трендами. Они украшают и руки, и ноги. А еще, что особенно важно, отлично сочетаются с открытой обувью.

Летом эксперименты с педикюром как никогда уместны. Особенно, если ты собираешься в отпуск. Ну, или же просто любишь яркие детали и хочешь добавить необычную изюминку в свой образ.

Не забывай, что далеко не все нейл-дизайны, которые отлично смотрятся в маникюре, подходят для педикюра. Но эти варианты можно назвать универсальными. Их можно делать парно на руках и на ногах, чтобы сделать свой облик максимально гармоничным. 

Плавная геометрия 

Такой педикюр будет отлично сочетаться с полосатым маникюром или с волнистым дизайном, который так актуален в летний период.

Обилие оттенков 

Благозвучно подобранное ассорти цветов поможет подчеркнуть красоту обуви и аксессуаров. Главное - проследить, чтобы оттенки имели одинаковый уровень насыщенности, и среди них не было цвета, который бы перетягивал на себя основное внимание. 

Акцент на втором пальце

 

В маникюре акцентным может стать любой палец. В педикюре же обычно принято выделять только большой палец ног - или сразу все. Впрочем, изысканный блеск на вторых пальцах ног - тоже весьма востребованное решение, которое отлично сочетается с лаками разных текстур и оттенков.

Нежные сухоцветы

 

Сухоцветы давно завоевали всеобщую любовь в маникюре. Но согласись, на ногах такой дизайн смотрится не менее нежно и романтично!

Мраморный педикюр

Деликатная классика дизайна или более креативное решение с сочетанием ярких оттенков? Педикюр с мраморным эффектом определенно стоит попробовать - особенно в случае, если собираешься на море. 

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