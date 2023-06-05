3 модные летние стрижки, которые стоит сделать уже сейчас

Лето только началось, однако в поисках самых свежих и актуальных трендов мы уже заглядываем в осенний сезон. И если трендовая осенняя одежда поступит в магазины еще нескоро, бьюти-тренды из следующего сезона можно смело примерять уже сейчас. Мы внимательно изучили модные показы осень-зима 2023/24 и выбрали три актуальные стрижки с подиумов.

Микси

Почему "микси"? Здесь все просто: это слово образовано сложением названий двух других очень популярных стрижек - пикси и маллета. То есть по большому счету, "микси" - это все тот же маллет, но более короткий и с меньшим перепадом длины. Не стоит оставлять на затылке длинные пряди в духе Дэвида Боуи - в этом сезоне такая стрижка неактуальна. "Микси" предполагает переход от совсем коротких волос спереди и на макушке, к более длинным на затылке. При этом у стрижки почти всегда есть челка: рваная, короткой или средней длины.

Боб с ровным срезом

Каре с ровным срезом в стиле Марго Тененбаум - самая трендовая стрижка не то что сезона, а всего 2023 года. И если в этом вас не убедила Хейли Бибер, возможно с этой задачей справятся стилисты модных показов, ведь на подиумах она появлялась чаще, чем какая либо другая. Стрижка очень проста в исполнении: это боб до середины шеи, в котором все волосы должны быть одной длины. Изначально стрижка не подразумевает наличие челки, но если вам очень захочется, ее можно добавить - она тоже обязательно должна быть ровной.

Короткая челка

Без разнообразных челок сейчас нельзя представить себе не один список трендов - они триумфально вернулись на модную арену в 2020 году и пока не планируют никуда с нее уходить. Осенью воздушную челку-бабочку сменит короткая челка до середины лба. Носить ее лучше всего набок - такой вариант укладки будет смотреться эффектнее всего. Такая челка здорово дополнит короткие стрижки и делает образ более дерзким.

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