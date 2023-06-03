Когда хочется сияющий, но не слишком яркий маникюр

Маникюр с глиттером традиционно считается новогодним дизайном. Впрочем, носить блестки на ногтях можно не только замой, тем более, что этим летом они стали настоящим трендом. Правда, в несколько измененном виде. В сезоне весна-лето 2023 привычный маникюр с глиттером сменил ультрамодный дизайн Pixie Dust. Пикси - мифологические существа, напоминающие маленьких эльфов или фей. В большинстве сказок у них есть волшебная пыль, благодаря которой они творят свою магию. Именно эту пыль нейл-мастера и предлагают наносить на ногти этим летом.

Конечно, никакие феи вам для этого маникюра не понадобятся, достаточно лишь лака с очень-очень мелкими блестками. Именно в их величине и кроется весь секрет: маникюр не должен блестеть в привычном смысле этого слова - сияние должно быть очень деликатным и едва заметным. Добиться такого эффекта можно самыми разными способами. Самый простой - лак с мелкими блестками. Его можно сделать самостоятельно, вмешать сухие мелкодисперсные блестки в любой оттенок, что придется вам по вкусу. В идеале цветовая гамма должна быть розово-сиреневой, однако вам ничего не мешает использовать серый, синий и даже зеленый цвет - когда речь заходит о "волшебном" маникюре, себя явно не стоит ни в чем ограничивать. Другой вариант - втирка. Важно, что она не должна быть зеркальной или "глазированной". Финиш должен получится с легким сиянием и едва заметными блестящими частицами. Кстати , блеском можно покрывать весь ноготь, а можно, например, сделать сияющий френч. Вариантов исполнения маникюра Pixie Dust существует великое множество. Несколько классных идей мы собрали в галерее ниже.

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