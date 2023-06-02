«Коктейль из туши»: в TikTok придумали как найти идеальную тушь

TikTok не сдает своих позиций и остается самым главным источником бьюти-лайфхаков для визуального увеличения губ, контуринга и самого эффектного макияжа глаз. На очереди новая хитрость, которая позволит вам добиться эффекта накладных ресниц при помощи туши, а точнее "коктейля" из нее. В основе лайфхака с необычным названием прием, который многие девушки используют довольно давно, а именно - наслаивание туши. Наверняка вы хотя бы раз красили ресницы в несколько слоев, желая добиться более драматичного эффекта. Разница с "коктейлем" из туши лишь в том, что наслаивать теперь необходимо не одну и ту же тушь, а сразу несколько. Рассказываем, как работает техника "коктейля из туши" и зачем она вообще нужна.

Если вы тоже считали, что разделение тушей на удлиняющую, придающую объем и так далее - это всего лишь маркетинговый ход, TikTok-блогеры поспешат вас переубедить. Кстати , уже сейчас на просторах сети можно найти десятки тысяч роликов с хэштегом #mascaracocktailing, на которых пользователи наглядно демонстрируют эффект от сочетания разных тушей. Например, вы хотите очень длинные и очень объемные ресницы. В этом случае тиктокеры предложат вам воспользоваться двумя продуктами: сначала нанести на все ресницы удлиняющий продукт, а затем - для объема, концентрируясь на корнях ресниц. Лишь при помощи одной из тушей такого эффекта добиться было бы сложно. Очень важно наносить каждую из тушей своей кисточкой, ведь ее строение тоже во многом позволяет туши выполнять конкретную функцию. Между нанесением слоев необходимо подождать 7-10 секунд, за это время тушь успеет немного схватиться, но не застынет полностью.

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