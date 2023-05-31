10 идей маникюра для тех, кто любит матча-латте

Кажется, новые маникюрные тренды не перестанут появляться никогда, ведь вдохновение для оригинального дизайна всегда можно найти в самых неочевидных вещах. Достаточно вспомнить "ногти в колготках"- популярный несколько месяцев назад дизайн, вдохновленный (не сложно догадаться) черными капроновыми колготками. Летом на модной арене возник еще один необычный тренд - маникюр матча-латте. Смысл такого дизайна максимально прост - в основе его должен лежать теплый и мягкий оттенок зеленого чая матча. Мы собрали самые разнообразные варианты исполнения модного маникюра, среди которых вы наверняка найдете свой.

В целом, оттенок матчи довольно эффектно смотрится и в однотонном покрытии. Он с легкостью может заменить изрядно надоевшие травянистый, фисташковый или изумрудный. Вне зависимости от того, ногти какой длины и формы вы предпочитаете носить, оттенок матчи будет здорово выглядеть в любом маникюре. Можно поэкспериментировать с топовым покрытием - выбрать матовый финиш или, наоборот, добавить легкий шиммер. Впрочем, если однотонный маникюр кажется вам слишком скучным, существует множество вариантов дизайна. Оттенок матчи можно использовать для цветного френча - получится достаточно минималистичный, но при этом необычный маникюр. Также попробуйте добавить разнообразные рисунки. Это может быть абстракция или какой-то из трендовых принтов - нарисовать можно цветы, смайлики или солнце. Не бойтесь комбинировать несколько оттенков в одном маникюре. К цвету матчи подойдут как другие оттенки зеленого, так и контрастные цвета: например, коричневый, бежевый, голубой или розовый. Одним словом - пространство для фантазии огромное. Ну а еще больше идей для вдохновения вы найдете в галерее ниже.

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