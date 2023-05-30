5 бьюти-трендов с красной дорожки Каннского кинофестиваля

76-й Каннский кинофестиваль - все! На протяжении всех двенадцати дней кинофестиваля наше внимание было приковано к красной ковровой дорожке, а точнее - к образам гостей, прибывающих на нее. Многие из них традиционно порадовали нас не только выбором платья или обуви, но и своими бьюти-образами. Причем многие из них подойдут не только для красной дорожки, но и для обычного вечернего выхода, а то и на каждый день. Мы выбрали 5 классных бьюти-трендов из Канн, которые вам точно стоит примерить этим летом.

Идеальный нюд

Один из самых красивых образов фестиваля, безусловно, получился у Джиджи Хадид. Причем красив он был именно в своей простоте. Модель вышла на красную дорожку в минималистичном платье Zac Posen нюдового оттенка и идеально подходящим к нему макияжем. Практически незаметные бежевые тени, черная тушь и помада, рифмующаяся с тенями и платьем. Казалось бы, такое количество бежевого должно сделать образ простым и безликим, однако он, напротив, сумел подчеркнуть природную красоту Джиджи. Этот макияж можно использовать как для вечернего, так и для повседневного выхода - он сделает образ эффектным, сохранив при этом естественность.

Волосы русалки

Наоми Кэмпбелл в этом году на красной дорожке появлялась с завидной регулярностью - супермодель посетила сразу четыре премьеры. Каждый выход Наоми заслуживает внимания, однако самым эффектным стало ее появление на премьере долгожданных "Убийц цветочной луны" Мартина Скорсезе. Алое платье Valentino стилисты модели дополнили прической, которая на волне популярности стиля Mermaid core получила название "волосы русалки". Повторить ее достаточно просто: вы можете использовать специальный стайлер или просто заплести влажные волосы в несколько косичек средней толщины на несколько часов. Зафиксировать укладку лучше средством, которое не склеит и не утяжелит волосы.

Ничего кроме помады

Вечерний макияж, как правило, подразумевает и акцент и на глазах, и на губах, и везде поярче. Айрис Лоу явно не согласна с таким правилом. В ее макияже, который она выбрала для премьеры продюсерского дебюта Saint Laurent "Странный образ жизни", вообще было сложно заметить что-то кроме помады. Остальные его элементы были максимально естественными - начиная от аккуратного слоя туши на ресницах, заканчивая прозрачным гелем для укладки бровей. В повседневной жизни вы можете сделать упрощенную версию макияжа Айрис - действительно использовать одну лишь помаду. Она может быть красной, розовой или коричневой, матовой или глянцевой - не важно. Главное, чтобы она осталась единственной деталью в образе.

Челка в стиле 90-х

В Каннах Дуа Липа не только впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом - французским режиссером Роменом Гаврасом и показала совместную коллекцию с Донателлой Версаче, но и вернула самую знаменитую челку из 90-х в список актуальных трендов. Конечно же, речь идет о челке mall bangs, которую тридцать лет назад обожала Памела Андерсон. Пряди в такой челке должны лежать отдельно друг от друга (в этом вам поможет средство для придания текстуры), а также быть длиннее по бокам, чем в центре. Носить ее можно с пучком, как Дуа Липа, или оставляя волосы распущенными. Основное преимущество mall bangs - ее длина всегда позволит заколоть ее заколками.

Блестящие тени

Блестящие тени довольно долго проигрывали по популярности матовым, однако в этом сезоне все изменилось. Отличный пример - макияж Лили-Роуз Депп на премьере "Идола". Расшитое сверкающими пайетками архивное платье Chanel, актриса дополнила не менее сверкающим макияжем. Блестящие тени можно, последовав примеру Лили, использовать в паре с густой черной подводкой и тушью, а можно - самостоятельно. Такой вариант особенно хорошо подойдет на каждый день. Просто растушуйте сверкающий продукт на подвижном веке (это, к слову, можно сделать просто пальцем без кисти), нанесите блеск для губ и ваш идеальный летний макияж готов.

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