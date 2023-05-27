Это изменит твое лето: Ева Лонгория нашла идеальный костюм, в котором не будет жарко

Чего летом хочется больше всего? Не страдать от вечной жары и духоты, более-менее комфортно добираться до работы и вообще любого пункта назначения, выглядеть стильно - это программа минимум. Как максимум было бы неплохо выглядеть так же роскошно, как Ева Лонгория. И это - ты удивишься - не так уж сложно!

Наша любимая "отчаянная домохозяйка", как всегда, блистает в Каннах. И чтобы попасть во все светские хроники, ей не обязательно надевать кутюрные платья с километровыми шлейфами. В этот раз актриса off duty выгуляла сатиновый комплект франко-американского бренда The Frankie Shop в роскошном жемчужном оттенке - смотрится очень дорого, особенно на фоне загорелой кожи.

И это, нужно сказать, идеальное решение на жаркое лето: свободный костюм в пижамном стиле легко ощущается на теле и смотрится эффектно благодаря красивому блеску материала. Так что не обязательно искать комплекты из сатина или шелка: атлас или ткани с качественной вискозой в составе тоже не подведут.

Да, многие эксперты записали летние "пижамы" в список антитрендов, но это, скажем тебе, поспешное решение. При грамотном стайлинге эти комбо выглядят собранно, аккуратно и стильно!

Можно полностью повторить трюк Евы, чтобы "приручить" свой атласный комплект на лето: добавим к свободным рубашке и брюкам солнцезащитные очки, несколько нитей подвесок и цепочек, металлические браслеты и главное - модные туфли. Чем четче форма у обуви и аксессуаров, тем лучше будет выглядеть твой образ.

thevoicemag.ru