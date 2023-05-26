26 мая 2023

26 мая 2023 11:40

Челки с эффектом старения: 4 варианта, которые прибавят лишних лет

Челки с эффектом старения: 4 варианта, которые прибавят лишних лет

Челки никогда не выйдут из моды, поэтому и в этом сезоне они неизменно в тренде. О самых стильных вариантах мы уже рассказывали здесь, а теперь поговорим о самых коварных! С такими стрижками стоит быть аккуратнее, ведь они могут ненароком накинуть тебе с десяток лишних лет.

Густая челка-шторка

Это стильный вариант челки лучше оставить для юных красавиц. После 40 лет такая стрижка будет лишь привлекать внимание к области над и между бровями, где в этот период обычно и появляются морщины. 

Прямая челка с сочетании с боб-каре

Это популярное комбо из челки и каре тоже способно добавить тебе лишних лет за счет прямых линий. Для антиэйдж-эффекта попробуй добавить прическе немного небрежности: каре можно сделать удлиненным и волнистым, а челку зачесать набок.

Ультракороткая челка

Короткие стрижки в целом визуально омолаживают, однако в сочетании с "детской" челкой выше бровей они имеют ровно обратный эффект. Лучше ориентируйся на более классические варианты средней длины.

Отросшая челка

thevoicemag.ru


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