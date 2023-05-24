Хейли Бибер поделилась любимыми бьюти-хитростями

За последний год Хейли Бибер неожиданно стала одним из главных инфлюенсеров в сфере бьюти-трендов. Все началось с "глазированной" кожи, которая изначально была всего лишь способом продвижения для Rhode - запустившегося в прошлом июле бьюти-бренда модели, а в итоге превратилась в главный хит прошлого лета. Затем "глазированными" стали ногти, глаза и губы. Сейчас любые прическа, макияж или маникюр, которые делает Хейли моментально получают статус модных, а в TikTok за считанные дни появляются тысячи туториалов, позволяющих их воспроизвести. Впрочем, и сама Хейли не против поделиться своими бьюти-секретами. В честь запуска Rhode в Великобритании, звезда дала большое интервью Glamour UK. Там, помимо прочего, она поделилась несколькими практическими лайфхаками, которые легко может применить каждая. О них рассказываем ниже.

Чтобы кожа выглядела естественно даже с макияжем, Хейли использует несколько трюков. Во-первых, хорошо увлажняет лицо до того самого "глазированного" состояния. А во-вторых, никогда не ждет, пока увлажняющие средства полностью впитаются. Достаточно выждать буквально 2-3 минуты и сразу переходить к нанесению тона. Так он лучше ляжет и не подчеркнет шелушения. Во-вторых, важно правильно выбрать сам крем. Он не должен быть слишком плотным и полностью перекрывать текстуру кожи - только выравнивать тон. Хейли предпочитает средства на водной основе с сияющим финишем - они гораздо естественнее смотрятся на коже.

Вместо средства для контуринга модель использует бронзер и румяна. Они ничуть не хуже подчеркивают рельеф лица, но делают это куда деликатнее и естественнее. Наносить оба продукта Хейли советует пушистой кистью и хорошо растушевывать, избегая резких линий. Ну а чтобы добавить больше четкости рельефу, после румян и бронзера звезда рекомендует наносить немного консилера под скулы. Этот трюк усиливает контраст, но при этом по-прежнему выглядит достаточно натурально. Ну а чтобы губы визуально стали более пухлыми, их достаточно обвести коричневым карандашом и нанести прозрачный бальзам. У Хейли он, разумеется, от бренда Rhode, но в целом подойдет любой.

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