Нескучная классика: 12 идей яркого френча с принтом

Очередная тенденция 00-х стремительно ворвалась к нам в начале прошлого года: на модную арену вернулся давно забытый французский маникюр. В этом году он не планирует сдавать своих позиций, однако в 2023 френч приобрел свою самую яркую форму. Забудьте о классическом французском маникюре c белыми "кончиками"- в этом сезоне мы делаем ставку на цвет. Конечно, вы можете с легкостью отделаться ярким монохромом, однако на пике популярности сейчас френч с принтом.

Принцип выполнения маникюра привычный: основная часть ногтя покрывается бесцветной базой, а кончик - остается пространством для творчества. Этим летом на ногтях можно рисовать все, что угодно. Любимым летним принтом, конечно, остаются цветы: яркие подсолнухи, задорные ромашки или нереалистичные "мультяшные" цветы всех форм и оттенков - каждый найдет вариант по вкусу. На волне тренда на инфантильность, в нейл-арт пришли наивные "детские" рисунки - самайлики, цветочки, облака и многое-многое другое. Рисуйте на кончиках ногтей любые картинки, которые мог бы нарисовать ребенок. Также советуем обратит внимание на анималистичные принты: они держатся в списке главных нейл-трендов уже второй год. Особенно актуальны леопард и коровий принт. Их можно нанести на все ногти, а можно лишь на пару, а "кончики" остальных оставить однотонными (но не белыми!). Все еще не уверены? Тогда смотрите нашу подборку из 12 идей френча с принтом и вдохновляйтесь!

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