Пенелопа Крус раскрывает самые сокровенные секреты своей нестареющей красоты

Она избегает сахара

Конечно, устоять перед вкусным кексом или пончиком бывает сложно, но отказ от сахара может принести огромную пользу коже. Пенелопа старается не употреблять продуктов, которые могут навредить ее красоте.

"Я стараюсь избегать молочных продуктов и сахара. Ем много фруктов, овощей и качественного животного белка. Сейчас я также пью много воды, чего я раньше не делала", - призналась Крус.

Она много тренируется

Регулярные физические упражнения помогают оставаться энергичной и улучшают общее состояние здоровья. Ежедневные тренировки также могут положительно повлиять на кожу, и Крус делает всё возможное, чтобы оставаться активной.

"Я занимаюсь бикрам-йогой, которая полностью изменила мое тело. Раньше я была вялой, а сейчас уровень моей энергии зашкаливает. Это похоже на волшебство, но это волшебство нужно заслужить", - сказала она.

Она использует нефритовый валик, чтобы снять отечность с лица

Нефритовый массажер для лица - это доступный косметический инструмент, который может творить чудеса с кожей, уверяют нас эксперты. И Пенелопа тоже так считает.

"Мой визажист Пабло Иглесиас использовал нефритовый валик на съемках нашего последнего фильма, и знаете что? Это действительно работает", - поделилась звезда.

Актриса также очень дисциплинированно относится к своим вечерним ритуалам красоты и никогда не пропускает их.

"Я всегда очищаю и увлажняю кожу", - сказала она.

Она считает, что красота начинается изнутри

И нет, речь не о прекрасной душе. Актриса согласна с тем, что одних косметических продуктов мало, здоровье кишечника и правильное питание также имеют жизненно важное значение.

"Я увлечена этой идеей. Я действительно верю, что ваш желудок - это ваш второй мозг", - считает Крус.

thevoicemag.ru