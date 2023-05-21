Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Парикмахер Людмила Евдокимова раскрыла оптимальную частоту мытья волос. Соответствующий материал появился на сайте издания "Городовой", передает Day.Az.

Так, специалистка рассказала, что ежедневно кожа головы выделяет необходимое количество себума, который защищает пряди от ломкости и повреждений. Однако, по словам Евдокимовой, если его станет слишком много, то это приведет к появлению перхоти и размножению бактерий.

"Поэтому в норме надо мыть голову один-два раза в неделю", - заявила собеседница издания.