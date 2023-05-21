21 мая 2023

21 мая 2023 17:50

Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Парикмахер Людмила Евдокимова раскрыла оптимальную частоту мытья волос. Соответствующий материал появился на сайте издания "Городовой", передает Day.Az.

Так, специалистка рассказала, что ежедневно кожа головы выделяет необходимое количество себума, который защищает пряди от ломкости и повреждений. Однако, по словам Евдокимовой, если его станет слишком много, то это приведет к появлению перхоти и размножению бактерий.

"Поэтому в норме надо мыть голову один-два раза в неделю", - заявила собеседница издания.


Просмотров: 165

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 1 045
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 6 131
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 7 709
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева