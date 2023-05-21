Мастер назвал самые нелепые надписи для татуировки

Мастер с никнеймом @tattoodump назвал самые нелепые идеи для татуировки. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok, передает Day.Az.

Специалист, чей блог насчитывает 500 тысяч подписчиков, рассказал, что не стоит набивать слово "верность". "Люди с такой татуировкой обычно ведут совершенно иной образ жизни", - объяснил он.

Кроме того, эксперт посоветовал избегать таких надписей, как "только Бог может судить меня" и "семья". По его словам, данные татуировки его раздражают. Кроме того, он считает их странными и нелепыми.