Косметолог о негативном влиянии хронического стресса на кожу

Кожа является стресс-чувствительным органом, из-за чего длительный стресс негативно сказывается на ее качестве. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог "СМ-Косметология" Анастасия Савина, передает Day.Az.

По словам эксперта, стресс - это неспецифическая реакция организма, возникающая при действии различных факторов, угрожающих нарушением постоянства внутренней среды организма, и характеризующаяся изменениями нервной и эндокринной системы.

"В свою очередь нервная и эндокринная системы являются основными регулирующими системами, и изменение их функций влияет практически на все органы", - объяснила она.

Так, хронический стресс может повышать восприимчивость к инфекциям, являться пусковым фактором развития различных кожных заболеваний, аллергических реакций, обострять уже имеющиеся хронические заболевания и даже может значительно ускорять развитие опухолей кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей.

"Пациентам необходимо внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, выполнять его рекомендации и при необходимости подключать консультации врачей других специальностей. Например, при лечении некоторых кожных заболеваний, которые провоцируют выраженные психосоциальные нарушения и психологический стресс, отмечается потребность данной категории пациентов в психологической поддержке специалистами", - констатировала врач.