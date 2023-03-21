65-летняя модель Элизабетта Десси снялась без макияжа для обложки глянца

Итальянская модель Элизабетта Десси стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire. Соответсвующие снимки появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На обложке журнала 65-летняя модель позировала в образе от бренда Fendi. Перед камерой Элизабетта Десси предстала в зеленом платье жакете. В руках она держала сумку-клатч. На снимке модель снялась без макияжа и укладки.

Элизабетта Десси - итальянская модель, актриса и пловчиха, участница летних Олимпийских игр 1976 года. После спортивных соревнований Десси начала работать моделью в Милане, Париже и Нью-Йорке в качестве подиумной модели. Она шла по подиуму на показах таких дизайнеров, как Valentino, Gucci, Gianni Versace, Armani и Fendi.

Недавно модель 1960-х Пэт Кливленд с дочерью снялась для обложки глянца. 72-летняя Пэт Кливленд и ее дочь, 33-летняя Анна, стали героинями апрельского номера испанской версии Harper's Bazaar, посвященного творчеству художника Пабло Пикассо. Для одной из обложек модели позировали в черных жакетах, надетых на голое тело, брюках и босоножках на шпильке.