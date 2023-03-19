Парикмахер назвала визуально старяющую женщин прическу

Сотрудница салона Milk + Blush Николь Петти назвала прическу, которая визуально старит женщин. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, женщинам зрелого возраста стоит избегать укладки с начесом, поскольку она способна испортить внешний вид и подчеркнуть морщины. "Для этой прически требуется много продуктов, которые оказывают давление на волосы, что может привести к их чрезмерной ломкости", - добавила Петти.

Кроме того, как утверждает специалистка, упомянутая укладка может заострить внимание на любых признаках старения. "Стиль 50-х и 60-х годов выделяет гусиные лапки в области глаз", - заявила парикмахер.

В качестве альтернативы Петти предложила пожилым женщинам носить классический шиньон, который зрительно добавляет объем волосам. "Такой способ является мгновенной и гораздо более дешевой заменой косметическому уходу за лицом или ботоксу", - уточнила она.