Дерматолог назвала способы борьбы с отеками

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова посоветовала обращаться к врачу для проверки сердца и почек при появлении отеков на лице.

В беседе с Pravda.Ru специалист указала на то, что также стоит отказаться от употребления соленой пищи и алкогольных напитков, передает Day.Az.

Егорова уточнила, что если нежелательные продукты исключены из рациона, а анализы не выявили нарушений в организме, индивидуальной особенностью человека может быть избыточное накопление жидкости в организме.

Снять отеки в домашних условиях помогут специальные гидрогелевые маски, которые следует хранить в холодильнике. Кроме того, можно делать гимнастику перед зеркалом: сильно зажмурить глаза, а затем их открыть.

"Холодные патчи, массаж кубиками льда, конечно. Пятиминутная зарядка также избавит от отеков, потому что запустится кровообращение", - посоветовала Егорова 6 марта.