Названы главные тренды дизайна маникюра на весну

Трендами в дизайне ногтей в этом весеннем сезоне будут черный цвет и оттенок Viva Magenta, который институт цвета Pantone определил цветом 2023 года. Об этом 4 марта рассказала "Известиям" мастер по маникюру, консультант в сфере ногтевого сервиса Регина Аминева, передает Day.Az.

"Начало года ознаменовалось в маникюре популярностью нюдовых оттенков. На Новый год все сделали себе ногти с блеском: это и стразы, и блестки, и камни и рисунки в виде снежинок. В январе всем традиционно хочется обновления и начала с чистого листа. В маникюре это значит, что выбирали минимальную длину, натуральную форму и нюдовые оттенки", - отметила эксперт.

По ее словам, сейчас также в моде острая форма ногтей - так называемые кошачьи коготки. По дизайну, как правило, они полупрозрачные, с добавлением разводов и вкраплений, хаотично раскиданных по каждому ногтю.

"Весной, скорее всего, будем все ходить с новым ультрамодным Viva Magenta на ногтях, который институт цвета Pantone определил цветом 2023 года. В тренде будет также черный цвет, который уже по популярности затмевает традиционно востребованный красный", - добавила Аминева.