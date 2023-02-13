«Лисьи глаза», как у Беллы Хадид: хитрый бьюти-лайфхак и никакой пластики - ВИДЕО

Белла Хадид часто становится источником вдохновения для пользователей TikTok. На просторах соцсети можно найти множество лайфхаков, которые помогут повторить прическу или очередной необычный аутфит модели или даже получить ее идеальный точеный профиль. Еще один объект желания миллионов девушек по всему миру - гипнотический "лисий" взгляд Беллы. Сама модель в интервью Vogue как-то рассказывала, что использует тейпы - специальные наклейки с завязками, которые натягивают кожу на висках и закрепляются в нужном положении на затылке. Способ действительно рабочий, но специалисты не рекомендуют им слишком увлекаться. Пользователи TikTok нашли куда более простой и безопасный вариант - особый макияж. Рассказываем, как его сделать.

Итак, смысл этого лайфхака в том, чтобы использовать консилер вместо подводки. Для этого лучше использовать специальную очень тонкую кисть - прямую или скошенную. Она позволит сделать линии четкими. Консилер необходимо выбрать на несколько тонов светлее вашего естественного оттенка кожи, чтобы макияж оставался естественным, но линия все же не сливалась с кожей. Нанесите немного продукта на кисть и проведите прямую линию, продолжающую линию роста нижних ресниц. Вести стоит по направлению к виску - только так сработает эффект лифтинга. Можно оставить все так, а можно провести еще одну линию, будто формируя полую стрелку. Если достаточно светлого консилера под рукой нет, можно нанести на веки небольшое количеством светло-коричневых теней: они сделают их темнее, обеспечивая больший контраст с "подводкой". Главное не перестараться, все должно быть максимально естественно. Макияж не будет заметен на вашем лице даже с расстояния двух метров а вот распахнутый взгляд и "подтянутое" лицо - будут.

thesymbol.ru