3 февраля 2023

3 февраля 2023 16:14

Как усилить эффект любой маски для волос: так она сработает в два раза лучше!

Запоминай хитрый бьюти-хак, с которым твои волосы станут еще гуще, здоровее и красивее.

Как усилить эффект любой маски для волос: так она сработает в два раза лучше!

Хочешь, чтобы любимая маска для волос работала на свой максимум? Это можно устроить без покупки каких-либо дополнительных средств. Все необходимое для включения бьюти-продукта на режим "турбо" уже есть у тебя дома. Подготовь расческу, шапочку для душа, полотенце, фен и действуй строго по нашей инструкции!

Как заставить маску для волос работать лучше:

помой волосы как обычно;
немного отожми локоны после душа, а потом нанеси любимую маску для волос;
аккуратно прочеши волосы расческой, чтобы тщательно распределить средство;
надень шапочку для душа и укутай голову полотенцем;
теперь самый главный трюк: прогрей волосы феном в течение 5 минут;
осталось только промыть локоны и восхититься результатом: они станут еще более мягкими и гладкими, чем после обычного использования маски!

thevoicemag.ru


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