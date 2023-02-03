Как усилить эффект любой маски для волос: так она сработает в два раза лучше!

Запоминай хитрый бьюти-хак, с которым твои волосы станут еще гуще, здоровее и красивее.

Хочешь, чтобы любимая маска для волос работала на свой максимум? Это можно устроить без покупки каких-либо дополнительных средств. Все необходимое для включения бьюти-продукта на режим "турбо" уже есть у тебя дома. Подготовь расческу, шапочку для душа, полотенце, фен и действуй строго по нашей инструкции!

Как заставить маску для волос работать лучше:

помой волосы как обычно;

немного отожми локоны после душа, а потом нанеси любимую маску для волос;

аккуратно прочеши волосы расческой, чтобы тщательно распределить средство;

надень шапочку для душа и укутай голову полотенцем;

теперь самый главный трюк: прогрей волосы феном в течение 5 минут;

осталось только промыть локоны и восхититься результатом: они станут еще более мягкими и гладкими, чем после обычного использования маски!

thevoicemag.ru